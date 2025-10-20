الجيش اللبناني: تمرين بالطوافات في مرفأ بيروت وتمارين تدريبية في جرد العاقورة

أعلنت قيادة الجيش أن وحدة من الجيش ستنفذ تمرينًا بالطوافات في مرفأ بيروت بتاريخ 21 /10 /2025.



كما أعلنت أن وحدة أخرى ستقوم بإجراء تمارين تدريبية في جرد العاقورة، بتاريخ 23 /10 /2025 ما بين الساعة 6.00 والساعة 14.00 ، وتتخللها استعمال ذخيرة حيّة بواسطة أسلحة متوسطة وثقيلة.