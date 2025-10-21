إجراء تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات ومنطقة الكنيسة – كفرقوق

ستقوم وحدات من الجيش بإجراء تمارين تدريبية وفقًا لما يلي:



-بتاريخ 22 / 10 / 2025 اعتبارًا من الساعة 6،00 ولغاية الساعة 12.00، في حقل مزرعة حنوش – حامات.

-بتاريخَي 22 و23 / 10 / 2025 من الساعة 6.00 حتى الانتهاء في منطقة الكنيسة – كفرقوق.



وتتخلل التمارين رمايات بالذخيرة الحية بواسطة الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.



ولذا تدعو قيادة الجيش إلى عدم الاقتراب من بقعة التمارين في الزمان والمكان المذكورين أعلاه.