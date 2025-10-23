الأخبار
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

أمن وقضاء
2025-10-23 | 06:57
0min
الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

نطمت المديرية العامة للأمن العام عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا المرحلة السادسة من خطة الحكومة  المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.

وفي هذا الاطار، شهد معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس تنفيذ المرحلة الجديدة من العودة، وحضرت فجرًا حافلات تقل أعدادًا من النازحين، حيث تولى عناصر جهاز الأمن العام عملية الانطلاق والتدقيق والتنظيم والاشراف ثم الترحيل نحو معبر العريضة.

وغادر لبنان 408 أفراد من النازحين، يشكلون 77 عائلة، بعدما قدمت لهم التسهيلات اللوجستية والإدارية كافة لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم.

