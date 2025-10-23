الأمن العام ينفذ المرحلة السادسة من خطة العودة المنظمة للنازحين السوريين

نطمت المديرية العامة للأمن العام عبر مركز العريضة الحدودي مع سوريا المرحلة السادسة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع UNHCR والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.



وفي هذا الاطار، شهد معرض رشيد كرامي الدولي في طرابلس تنفيذ المرحلة الجديدة من العودة، وحضرت فجرًا حافلات تقل أعدادًا من النازحين، حيث تولى عناصر جهاز الأمن العام عملية الانطلاق والتدقيق والتنظيم والاشراف ثم الترحيل نحو معبر العريضة.



وغادر لبنان 408 أفراد من النازحين، يشكلون 77 عائلة، بعدما قدمت لهم التسهيلات اللوجستية والإدارية كافة لتأمين عودتهم الآمنة إلى بلادهم.



