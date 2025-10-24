الأخبار
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
أمن وقضاء
2025-10-24 | 02:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
قاموا بترويج المخدّرات في الشويفات... ومكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان يوقفهم
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها القطعات المختصة في قوى الأمن الداخلي لمكافحة كل أنواع الجرائم، ولا سيّما ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان - وحدة الشرطة القضائية، بتاريخ 14-10-2025، عن قيام أحد الأشخاص بترويج هذه المواد في الشويفات - مفرق التيرو.
وبحسب بلاغ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي - شعبة العلاقات العامة، فإنه بنتيجة المتابعة، تمكّنت إحدى الدوريات من رصده على متن دراجة آلية في المحلة المذكورة. وعلى الفور، تم توقيف المروّج الذي تبيّن أنه يُدعى أ. ع. (مواليد عام 1998، لبناني) بحسب أقواله.
وبتفتيشه، عُثر بحوزته على حقيبة خصرٍ تحتوي على ما يلي:
- 55 ظرفًا بلاستيكيًّا صغيرًا بداخلها ورقة بيضاء منها: نت وعادي واكسترا، وباز عادي وأجنبي
- 3 مظاريف تحتوي مادة حشيشة الكيف
- ظرف يحتوي على مادة الماريجوانا
- هاتفين خلويّين.
وفي سياق متّصل، وبتاريخ 16-10-2025، أوقفت دوريّة من المكتب عينه في الشويفات بالقرب من "سبوت مول" كلًّا من "ق. م." (مواليد عام 2007، سوري) حسب أقواله و"ح. ح." (مواليد عام 2004، سوري) حسب أقواله، أثناء ترويجهما للمخدّرات في المحلة المذكور، على متن دراجة آلية.
وبتفتيشهما والدرّاجة، عُثر على
- 26 ظرفا بلاستيكيا صغيرا يحتوي على مواد مخدّرة مدوّن عليها نات اكسترا وعادي وباز اكسترا، وأجنبي اكسترا
- مبلغ 2075 دولارا أميركيا، وهاتفين خلويّين.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقّهم، وتمّ حجز الدرّاجتين عدليًّا، بناء على إشارة القضاء المختصّ، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
المخدرات
الشويفات
توقيف
قوى الأمن
