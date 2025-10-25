تعميم من وزارة الداخلية إلى العاملين في البلديات

عممت وزارة الداخلية والبلديات قرار مجلس الوزراء رقم 30 تاريخ 23/10/2025 القاضي بالموافقة على إفادة العاملين في البلديات واتحادات البلديات من تعويض المثابرة في حال توافر الاعتمادات اللازمة في موازناتها.