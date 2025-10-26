مقتل مواطن بعد تعرضه لاطلاق نار عند مدخل مخيم شاتيلا

قتل المواطن ا. - ا. ا. ح. بعد اصابته بطلق ناري على احد الحواجز التابع للجنة الامنية الفلسطينية عند مدخل مخيم شاتيلا فجر الاحد.وتعرض ا. ح. لاطلاق نار من قبل أحد العناصر الامنية، بعد رفضه الامتثال للحاجز حيث اصيب تحت ابطه الايسر.ونقل على الاثر من قبل كشافة الرسالة الى مستشفى بهمن لكنه ما لبث ان فارق الحياة.