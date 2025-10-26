الأخبار
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام

أخبار لبنان
2025-10-26 | 16:31
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام
تدابير سير في محلّة صوفر بسبب أعمال صيانة من تاريخ 26-10-2025 لمدّة عشرة أيّام

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة على طريق صوفر في حدود 100 متر من محوّل حمانا عند نفق السكّة القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ 26-10-2025 ولمدّة عشرة أيّام.

 

وأشارت الى أنه سيتمّ إقفال الطريق وقطع السير بالاتّجاهين عند محوّل حمانا القديم باتّجاه صوفر- طريق المديرج صوفر القديمة، والإبقاء على السير على الطريق الدولي، مع إمكان إبقاء السير من محوّل صوفر القديم باتّجاه صوفر.

 

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.

 

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

محلّة

أعمال

صيانة

تاريخ

26-10-2025

لمدّة

أيّام

