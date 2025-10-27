الأخبار
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
أمن وقضاء
2025-10-27 | 07:50
إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب
سيُعقَد في مجلس النّواب السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28-10-2025، جلسة عامة لاستكمال دراسة وإقرار المشاريع والقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.
لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.
ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
وإقفال
المصارف
الثلاثاء
انعقاد
لمجلس
النّواب
أمن وقضاء
2025-09-12
قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية
أمن وقضاء
2025-09-12
قوى الأمن: إخلاء وإقفال شارع المصارف تزامنًا مع إنعقاد جلسة مشتركة للجان النيابية
0
أخبار لبنان
2025-10-20
تدابير سير يوم غد تزامنًا مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
أخبار لبنان
2025-10-20
تدابير سير يوم غد تزامنًا مع انعقاد جلسة لمجلس النوّاب
0
أخبار لبنان
2025-09-07
تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي
أخبار لبنان
2025-09-07
تدابير سير في محيط مجلس النواب الاثنين والثلاثاء بمناسبة انعقاد المؤتمر الأوّل للاتّحاد البرلماني الآسيوي والإفريقي
0
خبر عاجل
2025-09-29
الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال
خبر عاجل
2025-09-29
الرئيس بري دعا الى جلسة تشريعية يوم غد الثلاثاء في الساعة ١١ لاستكمال جدول الأعمال
0
أمن وقضاء
08:19
إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل
أمن وقضاء
08:19
إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل
0
أمن وقضاء
06:17
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
أمن وقضاء
06:17
الجيش: تمارين تدريبية في حقل مزرعة حنوش - حامات
0
أمن وقضاء
05:47
بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره
أمن وقضاء
05:47
بعد أن يتأكّد من خلو المنازل من قاطنيها يدخل وينفّذ سرقته... هذا مصيره
0
أمن وقضاء
04:52
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
أمن وقضاء
04:52
انتشال جثتين من نفق قيد الحفر في بعلول – البقاع الغربي
0
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
حال الطقس
2025-09-29
الطقس يتحول الثلاثاء الى متقلب: احتمال تساقط أمطار محلية وانخفاض بدرجات الحرارة
0
فنّ
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
فنّ
2025-10-22
نادين نسيب نجيم في أسبوع الموضة في الرياض: إطلالة تحاكي العصرية والتميّز (فيديو)
0
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
منوعات
2025-10-24
"زمور" أدى الى وفاته بطريقة مروعة... ما فعلته هذه الشابة العشرينية صادم وهذه التفاصيل
0
أخبار لبنان
2025-10-26
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
أخبار لبنان
2025-10-26
الراعي: لبنان ليس ملكًا لأحد بل هو وديعة الله في أيدينا جميعًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
تقارير نشرة الاخبار
15:26
هكذا جمعت بلدة بكفيا المئات من المشاركين في سباق جري حمل عنوان للرياضة والبيئة معًا
0
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
تقارير نشرة الاخبار
15:05
فرنسا قد تكون قبضت على نصف عصابة اللوفر!
0
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
تقارير نشرة الاخبار
14:49
ترامب في أقصى آسيا: صفقات وبحث عن توسيع النفوذ في وجه الصين
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
تقارير نشرة الاخبار
14:44
طليع حمدان اسم في ذاكرة الزجل اللبناني الأصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
تقارير نشرة الاخبار
14:33
نضّفنا السكّة… بس وين القطار؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
تقارير نشرة الاخبار
14:25
موسم الزيتون في الجنوب… مزارعون في وجه الحرب والطقس
0
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
تقارير نشرة الاخبار
14:23
جلسة الثلاثاء التشريعية بين شدّ الحبال السياسي وتطيير النصاب
0
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
تقارير نشرة الاخبار
14:20
تحديات إسرائيلية أمنية مع غزة ولبنان وجولة إسرائيلية عند الحدود اللبنانية
0
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
مقدمة نشرة الاخبار
14:17
مقدمة النشرة المسائية ٢٦-١٠-٢٠٢٥
1
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
خبر عاجل
07:06
إليكم البرنامج الرسمي لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان...
2
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
خبر عاجل
03:05
وفاة الزميل بسام برّاك عن ٥٣ عاما بعد صراع طويل مع المرض
3
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
آخر الأخبار
10:40
وزير الدفاع الإسرائيلي والمبعوثة الأميركية إلى لبنان يزوران منطقة الحدود مع لبنان
4
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
خبر عاجل
10:44
غارات تسهدف بوداي في البقاع
5
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
أخبار لبنان
16:02
”الجمهورية القوية“ يقاطع جلسة الثلاثاء
6
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
خبر عاجل
11:14
غارة على منطقة الحفير غرب بعلبك
7
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
خبر عاجل
15:20
تصريح لليونيفيل حول هجوم بقنبلة على جنود حفظ السلام
8
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
أخبار لبنان
03:37
ميشال معوض يعلن مقاطعة جلسة الثلاثاء: الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت معركة دستورية وسيادية بامتياز
