إخلاء وإقفال شارع المصارف يوم غد الثلاثاء بسبب انعقاد جلسة لمجلس النّواب

سيُعقَد في مجلس النّواب السّاعة 11:00 من يوم الثلاثاء 28-10-2025، جلسة عامة لاستكمال دراسة وإقرار المشاريع والقوانين التي كانت مدرجة على جدول الأعمال.



لذلك، سيتمّ إخلاء شارع المصارف وإقفاله كلّيًّا طيلة فترة انعقاد الجلسة، اعتبارًا من السّاعة 7:00 صباحًا من التاريخ المذكور وحتّى الانتهاء.



ويُرجى من المواطنين أخذ العلم، والتّقيّد بإرشادات عناصر قوى الأمن الداخلي، وبالإشارات التوجيهيّة الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة السير ومنعًا للازدحام.