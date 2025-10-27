بعد مقتل شاب على حاجز في مخيم شاتيلا... مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها وطلبت تسليم مطلق النار

بعد الحادثة التي أدت إلى مقتل الشاب إيليو أبو حنا على حاجز فلسطيني في مخيم شاتيلا، أكدت مصادر أمنية للـLBCI أن مخابرات الجيش بدأت تحقيقاتها، وطلبت تسليم مطلق النار.



وكان فيديو قد إنتشر يُظهر إصطدام سيارة أبو حنا بحائط، بعد تعرضه لإطلاق النار.

ودانت لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني الجريمة، مؤكدةً أن السلاح الذي لا يزال بيد بعض الفصائل المسلحة في المخيمات لا يخدم القضية الفلسطينية بشيء، بل يشكل خطرا على الاستقرار والأمن في لبنان.