إقفال سوبر ماركت في البيسارية لمخالفتها نظام الإقامة والعمل

قامت دورية من مركز أمن عام الزهراني الاقليمي بإقفال مؤسسة لبيع المواد الغذائية بالشمع الأحمر في بلدة البيسارية - منطقة العاقبية ، يديرها شخص من التابعية السورية بطريقة غير شرعية.



ويأتي هذا الإجراء نتيجة مخالفة السوري المذكور لأنظمة الإقامة والعمل، في إطار الحملات التي ينفذها الأمن العام لضبط المخالفات والتقيد بالقوانين المرعية الاجراء .