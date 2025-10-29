تعميم صورة القاصر المفقودة

عممت المديريـّة العامّة لقوى الأمن الدّاخليّ ـ شعبة العلاقـات العامّـة، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقودة:



– سميه ديب الموصل (مواليد عام 2009، لبنانية)



وقالت إنها غادرت منزل ذويها الكائن في محلة شارع عزمي/ طرابلس، الى جهة مجهولة ولم تَعُد لغاية تاريخه.



وطلبت "من الذين شاهدوها أو لديهم أي معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بفصيلة التل في وحدة الدّرك الإقليميّ على الرقم: 448303-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات".