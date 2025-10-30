قوى الامن: توقيف ثلاثة أشخاص اعتدوا على سائق رافعة وعنصر بلدي أثناء تنفيذ مهمة لقوى الأمن في جبيل

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن فصيلة جبيل تمكنت من توقيف ثلاثة من عمال خدمة التوصيل وهم كل من اللبنانيين،

م . ض . ( مواليد عام 1996)

ا . ر . ( مواليد عام 1996)

ح . ح . ( مواليد عام 1999)

وأوضحت أنه بتاريخ 29-10-2025، وأثناء قيام دورية من مفرزة سير جونية في وحدة الدرك الإقليمي بتنفيذ مهامها لقمع مخالفات السير في محلة جبيل، أقدم عدد من عمال خدمة التوصيل على اعتراض عمل دراجَي قوى الأمن وعرقلة سير الرافعة التي كانت تنقل الدراجات الآلية المحجوزة، والاعتداء بالضرب على الموظف المكلّف لدى مالك مرآب مخصص لحجز الدراجات وعنصر بلدي.

وأكدت أن المعتدى عليهم اتّخذا صفة الادعاء الشخصي بحق المعتدين.

وتُستكمل الإجراءات لتوقيف باقي المتورطين بناءً على إشارة القضاء المختص.