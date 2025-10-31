الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
27
o
الجنوب
27
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة
أمن وقضاء
2025-10-31 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة
أُقيمت
بتاريخ 30-10-2025
في منطقة حنوش - حامات، مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان Keith Hanigan، وعدد من الملحقين العسكريين وضباط الجيش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن منظمات دولية.
وسبقت المناورة مرحلةٌ أولى اعتبارًا من 20 ولغاية 29-10-2025، تضمنت تمارين فرعية واجتماعات للتنسيق وتبادل الخبرات بين القوى المشاركة.
نفذت المناورة القوات البحرية والقوة البحرية المشتركة التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بمشاركة عدد من وحدات الجيش، من بينها القوات الجوية والطبابة العسكرية والشرطة العسكرية وفوجا الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي.
تضمنت المناورة عملية مشتركة بحرًا وبرًّا وجوًّا، وتخللها اعتراض سفينة بعد سيطرة إرهابيين عليها، وإخلاء جرحى بالطوافات ومعالجتهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى رصد خلية إرهابية في منطقة حنوش والاشتباك معها والقضاء عليها، مع تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ.
وقد هدفت المناورة إلى تعزيز قدرات الجيش لا سيما البحرية منها بهدف حماية المياه الإقليمية اللبنانية، والتنسيق بين الجيش وسائر المؤسسات الأمنية، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون مع الجيوش الصديقة.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
مناورة
اختتام
التمرين
المشترك
Resolute
Union
بحضور
الجيش
بالنيابة
التالي
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-23
قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق
أمن وقضاء
2025-10-23
قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق
0
أخبار لبنان
2025-10-22
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي
أخبار لبنان
2025-10-22
مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي
0
آخر الأخبار
2025-09-08
نتنياهو: القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل "مناورة" برية
آخر الأخبار
2025-09-08
نتنياهو: القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل "مناورة" برية
0
أمن وقضاء
2025-09-27
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد
أمن وقضاء
2025-09-27
تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
خبر عاجل
08:06
أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين
0
صحف اليوم
07:31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
صحف اليوم
07:31
عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)
0
أمن وقضاء
06:28
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
أمن وقضاء
06:28
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
0
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
أمن وقضاء
05:05
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
أخبار دولية
07:03
المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا
0
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
أخبار دولية
06:32
الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ
0
أخبار لبنان
06:28
فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية
أخبار لبنان
06:28
فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية
0
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
أخبار دولية
07:57
الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
أخبار لبنان
04:29
نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح
0
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
0
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
تقارير نشرة الاخبار
15:02
هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
تقارير نشرة الاخبار
14:50
حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK
0
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
أخبار لبنان
14:46
لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16
0
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
تقارير نشرة الاخبار
14:44
تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية
0
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
أخبار لبنان
14:44
القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
تقارير نشرة الاخبار
14:41
قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36
تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
اقتصاد
12:15
وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول
2
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
اقتصاد
03:56
ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد
3
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
حال الطقس
02:50
ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend
4
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
أمن وقضاء
03:35
استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!
5
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
أخبار لبنان
17:07
الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية
6
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
أخبار لبنان
05:39
لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق
7
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
تقارير نشرة الاخبار
14:25
جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو
8
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
أخبار لبنان
04:54
وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More