الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة

أمن وقضاء
2025-10-31 | 05:26
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تنفيذ مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة

أُقيمت بتاريخ 30-10-2025 في منطقة حنوش - حامات، مناورة اختتام التمرين المشترك Resolute Union 2026 بحضور قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده والقائم بأعمال السفارة الأميركية في لبنان Keith Hanigan، وعدد من الملحقين العسكريين وضباط الجيش، وممثلين عن الأجهزة الأمنية وعن منظمات دولية.
 
وسبقت المناورة مرحلةٌ أولى اعتبارًا من 20 ولغاية 29-10-2025، تضمنت تمارين فرعية واجتماعات للتنسيق وتبادل الخبرات بين القوى المشاركة.

نفذت المناورة القوات البحرية والقوة البحرية المشتركة التابعة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل بمشاركة عدد من وحدات الجيش، من بينها القوات الجوية والطبابة العسكرية والشرطة العسكرية وفوجا الهندسة ومغاوير البحر، وعناصر من الجيش الأميركي، بالإضافة إلى عناصر من قوى الأمن الداخلي.

تضمنت المناورة عملية مشتركة بحرًا وبرًّا وجوًّا، وتخللها اعتراض سفينة بعد سيطرة إرهابيين عليها، وإخلاء جرحى بالطوافات ومعالجتهم من قبل الصليب الأحمر اللبناني، بالإضافة إلى رصد خلية إرهابية في منطقة حنوش والاشتباك معها والقضاء عليها، مع تنفيذ رمايات بحرية وعمليات بحث وإنقاذ.
 
وقد هدفت المناورة إلى تعزيز قدرات الجيش لا سيما البحرية منها بهدف حماية المياه الإقليمية اللبنانية، والتنسيق بين الجيش وسائر المؤسسات الأمنية، إلى جانب تعزيز مستوى التعاون مع الجيوش الصديقة.

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

مناورة

اختتام

التمرين

المشترك

Resolute

Union

بحضور

الجيش

بالنيابة

LBCI التالي
روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه
انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-23

قائد الجيش يحضر مناورة لفوج الحدود البرية الثالث في سهل الكنيسة - كفرقوق

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-22

مناورة حيّة نفّذتها عناصر من القوى السّيّارة في باحة معرض رشيد كرامي الدولي

LBCI
آخر الأخبار
2025-09-08

نتنياهو: القوات تنظم صفوفها الآن وتتجمع داخل مدينة غزة من أجل "مناورة" برية

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-27

تدابير سير في منطقة المنارة – بيروت بمناسبة إقامة سباق قائد الجيش الاحد

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
08:06

أدرعي: قضينا على عنصر من "حزب الله" في منطقة كونين

LBCI
صحف اليوم
07:31

عملية تزوير عقارية... وقاضٍ كبير يتدخل للافراج عن الموقوفين (أخبار اليوم)

LBCI
أمن وقضاء
06:28

روّج المخدرات والعملة المزيفة في الرملة البيضاء... ومفرزة استقصاء بيروت توقفه

LBCI
أمن وقضاء
05:05

انتصار قضائي في قضية الطفلة صوفي مشلب

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:03

المعارضة تتحدث عن "نحو 700 قتيل" في الاحتجاجات على هامش انتخابات تنزانيا

LBCI
أخبار دولية
06:32

الأمم المتحدة تدعو واشنطن الى وقف الضربات على قوارب في منطقة البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ

LBCI
أخبار لبنان
06:28

فياض من النبطية: إسرائيل تتعمّد القتل وتصعّد عدوانها وموقف الرئيس تطور مهم في المواجهة الرسمية

LBCI
أخبار دولية
07:57

الكرملين عن إلغاء قمة بوتين وترامب: استمعوا للتصاريح الرسمية وليس الإعلام

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
04:29

نواف سلام من بكركي: الانتخابات النيابية في موعدها ولا تراجع عن حصر السلاح

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:02

هل تعرّضت شركتك للقرصنة؟ هذه هي الشركة اللبنانية التي قد تُعيد لك الأمان الرقميّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:50

حلول مصرفية رقمية لدعم الطلاب بتعاون بين بنك بيروت وUSEK

LBCI
أخبار لبنان
14:46

لبنانيون في الاغتراب يدعمون الدائرة 16

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:44

تفاهم تجاري جديد بين واشنطن وبكين بعد سنوات من الحرب التجارية

LBCI
أخبار لبنان
14:44

القوات اللبنانية في فرنسا مستعدة للاستحقاق الانتخابيّ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

قانون الإنتخاب...تعطيل في المجلس وتضييع للوقت في الحكومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:36

تكثيف التعاون الأمني اللبناني - السوري لمعالجة جملة من الملفات... وهذا ما كشفه العميد أحمد الدالاتي للـLBCI

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
12:15

وزارة الطاقة تصدر تسعيرة المولدات الخاصة لشهر تشرين الأول

LBCI
اقتصاد
03:56

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

LBCI
حال الطقس
02:50

ارتفاع بدرجات الحرارة... إليكم تفاصيل طقس الـWeekend

LBCI
أمن وقضاء
03:35

استهدفت بشكل خاص المُسنّين... شعبة المعلومات توقف سيّدة نفّذت عمليات سرقة بطريقة احتيالية!

LBCI
أخبار لبنان
17:07

الاجتماع الأمني الإسرائيلي ما زال منعقداً... وبحثٌ في كيفية التعامل مع الجبهة اللبنانية

LBCI
أخبار لبنان
05:39

لبنان يستعدّ لاستقبال البابا لاوون... و"الأشغال" تُكثّف جهودها لتأهيل وتحديث عدد من الطرق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:25

جلسة مشاورات طارئة بخصوص لبنان دعا إليها نتنياهو

LBCI
أخبار لبنان
04:54

وزارة الزراعة تتحرّك لحماية سلامة الغذاء: إتلاف مزروعات غير مطابقة للمعايير الصحية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More