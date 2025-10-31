الأخبار
توقيف أفراد عصابة ترويج مخدّرات وتجارة أسلحة...
أمن وقضاء
2025-10-31 | 10:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
توقيف أفراد عصابة ترويج مخدّرات وتجارة أسلحة...
رصدت إحدى دوريات مفرزة بيروت القضائية في وحدة الشرطة القضائية أحد أفراد عصابة تنشط بترويج وتجارة المخدّرات، وتجارة الأسلحة، وتبييض الأموال، وهو المدعو خ. ع. (مواليد عام 2007، سوري) المعروف بـ خالد شاتيلا الذي استأجر شقّة سكنيّة في عرمون، ويستخدمها كمستودع للأسلحة والمخدّرات، والأموال.
بتاريخ 21-10-2025، ونتيجة عمليّات الرصد والمراقبة، تمكّنت إحدى دوريّات المفرزة من توقيفه في بلدة عرمون، على متن سيّارة نوع "تويوتا"، برفقة المدعو أ. ن. (مواليد عام 1984، لبناني).
بتفتيش شقّة (خ. ع.)، تم توقيف زوجته المدعوّة د. ك. (عمرها حوالى 19 عامًا، فلسطينيّة) حسب أقوالها.
وبتفتيشهما والسيّارة، والشقّة السكنيّة، تم العثور على نحو:
-854،66 غ من مادة الكوكايين
-1،08 كلغ من مادة الماريجوانا
-21،37غ من مادة حشيشة الكيف
-26،700 حبّة مخدّرة من نوعي Tramadol، وEskanerve
-13 أنبوبًا تحتوي الـ Ketamine
-مبلغ حوالي 25 ألف دولار أميركيّ مليار، وثمانمئة مليون ليرة لبنانيّة
-مسدّسين حربيَّيْن، وبندقيّة نوع AKS، ومماشط، وذخائر
-ميزان حسّاس، وآلة لعدّ الأموال، وكميّة من العبوات البلاستيكيّة التي تستعمل في فرز وتوضيب المخدّرات، وهواتف خلويّة
وأجري المقتضى القانوني بحقّهم، وأودعوا القطعة المعنيّة لاستكمال التحقيق، بناءً على إشارة القضاء المختصّ
