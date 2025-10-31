الأخبار
أمن الدولة: توقيف مبتز استغل أحد المرشّحين للتطوع في صفوفه في الجنوب
أخبار لبنان
2025-10-31
أمن الدولة: توقيف مبتز استغل أحد المرشّحين للتطوع في صفوفه في الجنوب
صدر عن المديرية العامة لأمن الدولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، البيان الآتي: "حرصا من المديرية العامة لأمن الدولة على الشفافية وصون نزاهة آليات التطوع، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية – مكتب صيدا بتاريخ 31/10/2025 اللبناني (م. ف.)، لإقدامه على ابتزاز أحد المدنيين الراغبين بالتطوع في دورة أمن الدولة، مقابل مبلغ مالي. وقد أجري المقتضى القانوني بحقه بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي هذا الإطار، تحذر المديرية المواطنين من الوقوع ضحية أي عمليات ابتزاز أو احتيال مماثلة، وتدعو كل من يتعرض لمثل هذه الأفعال إلى التواصل معها عبر الخط الساخن: 71/924777 أو عبر حساباتها الرسمية".
