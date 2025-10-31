مسيرة اسرائيلية استهدفت بصاروخ مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري في مدينة النبطية

اطلقت مسيرة اسرائيلية قرابة الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم صاروخا موجها باتجاه مبنى عند مدخل المدينة الصناعية على طريق جادة نبيه بري في مدينة النبطية.



وقد اصاب الصاروخ سطح المبنى ولم يفد عن وقوع اصابات.



واحدث انفجار الصاروخ دويا ، تردد صداه بشكل قوي واثار اجواء من التوتر والهلع لدى المواطنين.