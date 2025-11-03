الأخبار
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
أمن وقضاء
2025-11-03 | 13:53
المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب
ضبطت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا أطنان من المعسل المهرب داخل مستودع في صيدا كانت مخبأة بطريقة احترافية.
تم ضبط البضاعة واقتيدت مع المخالف الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لاجراء المقتضى القانوني.
