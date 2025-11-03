المديرية العامة للجمارك - صيدا ضبطت أطنانا من المعسل المهرب

ضبطت المديرية العامة للجمارك - ضابطة صيدا أطنان من المعسل المهرب داخل مستودع في صيدا كانت مخبأة بطريقة احترافية.



تم ضبط البضاعة واقتيدت مع المخالف الى مركز شعبة المكافحة البرية في الزهراني لاجراء المقتضى القانوني.