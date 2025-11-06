الأخبار
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
أمن وقضاء
2025-11-06 | 13:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
الجيش: اعتداءات العدو الإسرائيلي استمرار لنهجه التدميري ويتمّ التنسيق مع اليونيفيل
صدر عن قيادة الجيش - مديرية التوجيه البيان الآتي:
أطلق العدو الإسرائيلي موجة واسعة من الاعتداءات في الجنوب، مستهدفًا عدة مناطق وبلدات. إن هذه الاعتداءات المدانة هي استمرار لنهج العدو التدميري الذي يهدف إلى ضرب استقرار لبنان وتوسيع الدمار في الجنوب، وإدامة الحرب وإبقاء التهديد قائمًا ضد اللبنانيين، إضافة إلى منع استكمال انتشار الجيش تنفيذًا لاتفاق وقف الأعمال العدائية.
على صعيد متصل، تؤكد القيادة أن الجيش يتابع التنسيق الوثيق مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل، وأن الشراكة بين الجانبَين تبقى على درجة عالية من الثقة والتعاون.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
اعتداءات
العدو
الإسرائيلي
استمرار
لنهجه
التدميري
ويتمّ
التنسيق
اليونيفيل
مقالات ذات صلة
0
أخبار لبنان
2025-09-18
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
أخبار لبنان
2025-09-18
الجيش: العدو يواصل خروقاته واستمراره في اعتداءاته سيتسبب في عرقلة تنفيذ خطة الجيش
0
أخبار لبنان
2025-10-16
ابانيارا للرئيس عون: الخفض التدريجي لليونيفيل لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش في منطقة العمليات الدولية
أخبار لبنان
2025-10-16
ابانيارا للرئيس عون: الخفض التدريجي لليونيفيل لن يؤثّر على التنسيق القائم ولا على استمرار دعم الجيش في منطقة العمليات الدولية
0
آخر الأخبار
2025-10-03
قائدا الجيش و"اليونيفيل": نؤكد ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني في كل الجنوب واستعادة الاستقرار وأهمية التنسيق المشترك بموجب القرار 1701
آخر الأخبار
2025-10-03
قائدا الجيش و"اليونيفيل": نؤكد ضرورة إعادة انتشار الجيش اللبناني في كل الجنوب واستعادة الاستقرار وأهمية التنسيق المشترك بموجب القرار 1701
0
أخبار لبنان
2025-10-03
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2025-10-03
هيكل يلتقي قائد اليونيفيل في الناقورة لتعزيز التنسيق العسكري وتنفيذ القرار 1701
اخترنا لكم
0
أمن وقضاء
10:15
آمال ماجد المجذوب غادرت منزل ذويها إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد...
أمن وقضاء
10:15
آمال ماجد المجذوب غادرت منزل ذويها إلى جهةٍ مجهولة ولم تَعُد...
0
أمن وقضاء
08:22
حنان ماجد مرعي مفقودة...
أمن وقضاء
08:22
حنان ماجد مرعي مفقودة...
0
أمن وقضاء
07:57
الجيش يلاحق المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في جرائم السرقة والتزوير ويوقف اثنين منهم
أمن وقضاء
07:57
الجيش يلاحق المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في جرائم السرقة والتزوير ويوقف اثنين منهم
0
أمن وقضاء
03:51
تبادل إطلاق نار في طريق الجديدة وشعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطيرًا أقدم على سلب مواطنَين منتحلًا صفة أمنيّة
أمن وقضاء
03:51
تبادل إطلاق نار في طريق الجديدة وشعبة المعلومات توقف مطلوبًا خطيرًا أقدم على سلب مواطنَين منتحلًا صفة أمنيّة
زوارنا يقرأون الآن
0
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
0
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
أخبار لبنان
14:31
"اليونيفيل": الغارات الاسرائيلية تُشكل انتهاكات واضحة للقرار 1701
0
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
خبر عاجل
12:26
رويترز: المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف يقول إنه سيعلن مساء اليوم انضمام بلد جديد لاتفاقات إبراهيم
0
أخبار دولية
2025-10-16
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
أخبار دولية
2025-10-16
ترامب يحذر من تحرك محتمل بدعم أميركي إذا انتهكت حماس الاتفاق
بالفيديو
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
تقارير نشرة الاخبار
13:51
تفاصيل جلسة مجلسة الوزراء ومقرراتها...
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
تقارير نشرة الاخبار
13:40
باب جديد يفتح بين لبنان وسوريا... وبشرى سارة لأبناء عكار والشمال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
تقارير نشرة الاخبار
13:37
اتفاق على 3 نقاط أساسية بين المصارف ومصرف لبنان… والسحوبات بانتظار القرار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
تقارير نشرة الاخبار
13:36
قرض اعادة الاعمار قد يلغى والبنك الدولي يدق جرس الانذار
0
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
رياضة
13:35
معرض السيارات الكهربائية للشرق الأوسط يعود إلى بيروت بنسخته الثالثة
0
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
فنّ
13:22
الجمهور الاندونيسي يغني نانسي عجرم بالعربية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
تقارير نشرة الاخبار
13:21
إسرائيل تلوّح بخيارات مفتوحة تجاه لبنان بانتظار نتائج الضغوط الأميركية
0
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
أخبار لبنان
13:21
شانتال غويا في بيروت لتلتقي جمهورها وتحتفل معه بمرور 50 عامًا على مسيرتها الفنية
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
مقدمة نشرة الاخبار
13:19
مقدمة النشرة المسائية 6-11-2025
الأكثر قراءة
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
أخبار لبنان
08:05
أدرعي: إنذار إلى أهالي الجنوب
2
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
أخبار لبنان
03:17
كتاب لـ"حزب الله" إلى الرؤساء الثلاثة: لبنان ليس معنيًا بالخضوع للابتزاز العدوانيّ والاستدارج نحو تفاوض سياسيّ
3
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
موضة وجمال
10:07
سقوط محرج وردّ فعل أنيق... ملكة جمال أوكرانيا تتعثر على المسرح خلال حفل "Miss Earth 2025" (فيديو)
4
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
أخبار لبنان
06:33
معلومات الـLBCI: قاضي التحقيق الاول في بيروت أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحق امين خزينة بلدية بيروت
5
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
أخبار لبنان
12:42
الرئيس عون: ما قامت به إسرائيل جريمة مكتملة الأركان...وصلت رسالتكم
6
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
أخبار لبنان
08:25
أدرعي: إنذار عاجل إلى سكان جنوب لبنان وتحديدًا في قرية عيتا الجبل
7
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
أخبار لبنان
08:38
بعد الانذارات... أدرعي: لم نصدر أي بيان حول اخلاء واسع لقرى في جنوب لبنان
8
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
خبر عاجل
07:58
أدرعي: سنوجّه انذارًا عاجلًا إلى سكان جنوب لبنان بعد قليل
