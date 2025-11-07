الأخبار
وزير الدفاع أمام وفد من معهد "توني بلير للتغيير العالمي": لضرورة الضغط على العدو للبدء بتنفيذ القرار 1701
أخبار لبنان
2025-11-07
استقبل وزير الدفاع اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة الجنرال نيك كارتر على رأس وفد معهد "توني بلير للتغيير العالمي"، وكان عرض للأوضاع العامة في المنطقة، وبحث في حاجات الجيش اللبناني من الدعم المالي والعتاد والتطويع، لتأمين متطلبات تنفيذ القرار 1701، بما في ذلك التحضيرات الجارية لتولّي مهام قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب بعد انتهاء مهامها نهاية العام 2026. كما تناول اللقاء الصعوبات التي تواجه تنفيذ خطة الحكومة اللبنانية الهادفة إلى حصر السلاح بيد السلطة الشرعية ومراحل تطبيقها.
كذلك تم التطرق إلى العلاقات مع سوريا، والانخفاض الملحوظ في نسبة التهريب الذي شكل أحد أبرز أسباب التوترات على الحدود، إضافةً إلى الاستعدادات لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني.
وشدد منسى على "ضرورة ممارسة الضغط على العدو الإسرائيلي للبدء بتنفيذ القرار 1701 من جهته، بما يتيح للجيش اللبناني استكمال المرحلة الأولى من خطته، التي ستشكّل نموذجًا لتطبيق المراحل اللاحقة وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية".
