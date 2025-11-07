رجي عرض مع السفيرة حي التحضيرات لاجتماع "الإتحاد من أجل المتوسط" في برشلونة وسبل تعزيز الشراكة الأورومتوسطية

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي سفيرة فرنسا لمنطقة البحر الأبيض المتوسط ناديا حي والوفد المرافق وتم التباحث في التحضيرات الجارية لاجتماع وزراء خارجية دول "الاتحاد من أجل المتوسط" الذي سيعقد في برشلونة نهاية الشهر الحالي، إضافةً الى أبرز مجالات التعاون التي يمكن للبنان الاستفادة منها في إطار الشراكة الأورومتوسطية.