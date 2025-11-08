أدرعي: قضينا على عنصر في "حزب الله" في منطقة برعشيت

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصر في "حزب الله" في جنوب لبنان.



وقال عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم في منطقة برعشيت في جنوب لبنان وقضى على أحد عناصر حزب الله".



وأضاف: "لقد تورط في محاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله في المنطقة مما شكل انتهاكا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".