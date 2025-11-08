في محلّة المعمورة – الضاحية الجنوبية... مداهمة شقّة تُستخدم لتخزين المخدرات

توافرت معلومات لدى مكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامة في بيروت وجبل لبنان / وحدة الشرطة القضائية عن وجود شقّة في محلة المعمورة تُشتبه في استخدامها لتخزين المخدّرات.



وعلى الفور، قامت قوة من المكتب برصد الشقّة ومراقبتها بدقة، وبنتيجة المتابعة، نفّذت عملية المداهمة وأوقفت كلًّا من اللبنانيين:

– م. ع. (مواليد 1998)

– م. م. (مواليد 1964)

– م. ع. (مواليد 1996).



وبحسب بلاغ للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة، فإنه خلال التفتيش، تم ضبط: مسدس حربي، كمية كبيرة من المواد المخدّرة داخل الغرفة التي كان بداخلها م. م.، وهي كالتالي:

- 34 كيس ماريجوانا.

- 440 طبة كوكايين بأحجام وأنواع مختلفة.

- 6.5 كلغ من مادة حشيشة الكيف.

- ميزانان إلكترونيان خاصان بوزن المخدرات.

- 6 هواتف خلوية.

- 5 مطاحن ماريجوانا.

- مبالغ مالية بالعملتين الوطنية والأجنبية.



كما تم توقيف المدعو:

– أ. ز. (مواليد 1982، لبناني)، وبالاستعلام عنه تبيّن وجود خلاصة حكم بحقه بجرم تعاطي المخدّرات.



كما تم ضبط:

- دراجة آلية من نوع GR، لون أسود.

- سيارة من نوع "جيب راف 4"، لون أسود.

- سيارة من نوع "سيات"، لون كحلي.



وأكدت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أن التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.