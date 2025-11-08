الأخبار
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
2025-11-08 | 13:21
تدابير سير غدا في قصقص وعلى أوتوستراد السيّد هادي نصر الله
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة أن السفارة البريطانية في بيروت ستقيم احتفالًا بالذكرى السنوية للضحايا الذين قضوا في الحرب، وذلك الساعة 9.00 من تاريخ 9-11-2025 في مدفن الكومنولث - قصقص.
وأفادت بأنه سيتمّ إزالة السيّارت من المكان، وإقفال الطرقات المؤدّية إلى مكان الاحتفال، وتأمين المداخل والمنافذ وإجراء التحويلات الظرفية في المكان، اعتبارًا من الساعة 4.30 من تاريخ 9-11-2025، إلى حين الانتهاء.
كذلك، أعلنت المديرية العامة أنه بدعوة من جمعية كشّافة الرسالة الإسلامية، وبمناسبة استشهاد السيّدة فاطمة الزهراء، ستُنظّم مسيرة كشفية على أوتوستراد السيّد هادي نصر الله أمام محطّة الكهرباء بين الساعة 12.00 والساعة 13.30 من تاريخ 9-11-2025.
وذكرت أنه سيتم قطع المسلك المذكور طيلة فترة المناسبة، وسيُسلك المسلك الشرقي للأوتوستراد باتّجاه مستديرة حرقوص وصولًا إلى مفرق معوّض باحة عاشوراء.
وطلبت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السلامة العامة، ومنعًا للازدحام.
