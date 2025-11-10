ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة المخالفات التي تمس بالصحة العامة، وبعد توافر معلومات دقيقة حول وجود أدوية منتهية الصلاحية في إحدى صيدليات مدينة البترون، قامت مديرية الشمال الإقليمية – مكتب البترون بالكشف على الصيدلية المذكورة بالتنسيق مع وزارة الصحة وطبيب القضاء المختص.



وتم ضبط كمية من الأدوية المنتهية الصلاحية، وختم الصيدلية بالشمع الأحمر، وتوقيف صاحبها (ب. ر.)، بناءً لإشارة القضاء المختص.