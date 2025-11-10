أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة أنه في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدولة لجرائم ترويج العملات المزيفة، أوقفت دوريّة من مديرية البقاع الإقليميّة – مكتب زحلة، السوري (ع. ك.)، بعد توافر معلومات حول قيامه بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة ١٠٠ الدولار الأميركي ، ضمن محافظة البقاع، وقد ضُبط بحوزته مبلغ كبير من العملة الأجنبيّة المزيفة ، إضافةً إلى أجهزة إلكترونيّة وأدوات تُستخدم في عمليات التزييف، وكمية من خرطوش الصيد.



وفي خلال التحقيق، تبيّن أنّه متورط في قضايا تتعلق بالمخدّرات، وأنّه مقيم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانيّة.



وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته".





