الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع

أمن وقضاء
2025-11-10 | 11:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع

أعلنت المديريّة العامّة لأمن الدّولة أنه في إطار متابعة المديريّة العامّة لأمن الدولة لجرائم ترويج العملات المزيفة، أوقفت دوريّة من مديرية البقاع الإقليميّة – مكتب زحلة، السوري (ع. ك.)، بعد توافر معلومات حول قيامه بترويج مبالغ مالية مزيفة من فئة ١٠٠ الدولار الأميركي ، ضمن محافظة البقاع، وقد ضُبط بحوزته مبلغ كبير من العملة الأجنبيّة المزيفة ، إضافةً إلى أجهزة إلكترونيّة وأدوات تُستخدم في عمليات التزييف، وكمية من خرطوش الصيد.

وفي خلال التحقيق، تبيّن أنّه متورط في قضايا تتعلق بالمخدّرات، وأنّه مقيم بصورة غير شرعية على الأراضي اللبنانيّة.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وسُلّم مع المضبوطات إلى القضاء المختصّ بناءً لإشارته".


أخبار لبنان

أمن وقضاء

الدولة:

توقيف

مروّج

عملات

مزيفة

البقاع

LBCI التالي
قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مروّج مخدّرات بالجرم المشهود في محلة خلدة
جدران الجيش في البداوي تشعل الإحتجاجات وتغير خريطة التنقل
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-03

مروّج عملات مزيفة بقبضة أمن الدولة...

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-08

أمن الدولة توقف مروج مخدرات في طرابلس

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-02

الجيش: عملية دهم وتوقيف سوريين في منطقتي المرج - البقاع الغربي وبر الياس - زحلة

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-13

قوى الأمن: توقيف مروج مخدرات في مناطق من قضاء كسروان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
10:03

في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية

LBCI
أمن وقضاء
07:35

الجيش يشارك في إخماد حريق شحيم بالتعاون مع الدفاع المدني

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار لبنان
07:13

ضبط أدوية منتهية الصلاحية وختم صيدلية بالشمع الأحمر في البترون

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

نزيه متى لـ"الأنباء" الكويتية: المفاوضات واجب وطني لابد منها لتحرير الأرض واستعادة السيادة

LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

عقيص لـ"الشرق الأوسط": لا يحق لبري إحالة مشروع الحكومة إلى اللجان

LBCI
صحف اليوم
2025-11-09

ميشال موسى لـ"الشرق الأوسط": لا شيء في النظام الداخلي يعطي الأفضلية لقانون على آخر

LBCI
أخبار لبنان
13:25

منسقة الفريق القانونيّ للقذافي: الوجهة بعد الإخلاء لم تُقرر بعد لذلك لم نفصح عنها بعد

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

القضاء جزء من قالب الحلوى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

ترتيب العلاقة بين دمشق وتل أبيب تفاصيل مباحثات ترامب الشرع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:28

مع اقتراب الزيارة البابوية... الطرقات تدخل سباق التأهيل

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
00:03

الطقس يتقلب الثلاثاء... أمطار رعدية وانخفاض بدرجات الحرارة

LBCI
منوعات
05:29

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
اسرار
23:45

أسرار الصحف 10-11-2025

LBCI
خبر عاجل
23:41

استهداف سيارة على اوتوستراد البيسارية - الصرفند

LBCI
خبر عاجل
02:50

سيباستيان غوركا: الرئيس عون في موقع يمكنه من المساهمة في تحقيق رؤية ترامب للسلام بالشرق الأوسط

LBCI
أخبار دولية
07:24

مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله

LBCI
أخبار دولية
05:34

مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع

LBCI
أخبار لبنان
16:32

سلام: لا نتغاضى عن السيادة ولا ارضخ للتهويل بالحرب الاهلية... وهذا ما قاله عن علاقته بعون وبري

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More