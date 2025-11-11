أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص

صدر عن المديريّة العامّة لأمن الدّولة – قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامّة، البيان الآتي: "استكمالاً لجهودها في ضبط المخالفات المتعلقة بسلامة المواطنين، قامت دوريّة من مديرية الجنوب الإقليميّة – مكتب النبطية في أمن الدولة، وبالتنسيق مع مصلحة الصحّة، بختم مركزَي تجميل بالشمع الأحمر في مدينة النبطية، بعد أن تبيّن أنّهما يمارسان نشاطهما دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة، وذلك بناءً لإشارة القضاء المختص ".