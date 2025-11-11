الأخبار
نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
2025-11-11 | 02:40
نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة عمليات السرقة في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بتنفيذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان، وآخرها بتاريخ 14-10-2025 حيث أقدم على سرقة مبلغ /20،000/ دولار أميركي بطريقة احتيالية لقاء بيع ذهب مغشوش، من أحد المواطنين في محلة برج حمود.
على أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هوية الفاعل وتوقيفه.
ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، توصلت الشعبة إلى تحديد هوية المشتبه به، وهو المدعو:
– ع. ع. (مواليد عام 1981، سوري)
بتاريخ 21-10-2025، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه في محلة برج حمود. وبتفتيشه، ضُبط بحوزته هاتف خلوي ومبلغ مالي.
بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية استهدف خلالها عددًا من المواطنين في مناطق جبل لبنان.
أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
