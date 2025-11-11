الأخبار
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
2025-11-11 | 02:59
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي البيان التالي:
"بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخصين بالاعتداء بالضرب المبرح وتوجيه الاهانات لأحد الاشخاص.
بنتيجة المتابعة من قبل شعبة المعلومات اوقفت المدعو إ. م. مواليد ١٩٨٣ لبناني.
بالتحقيق معه اعترف ان بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ في وسط بيروت، قام احد الاشخاص -الذي تبين انه يدعى ح. ر. مواليد ٢٠٠٢ سوري_ بضرب القاصر م. ح. مواليد ٢٠٠٨ وصديقه حيث أعمل كسائق لدى عائلة الاول.
ولدى معرفتي بالحادثة، توجهت الى المكان وقمت بالاعتداء عليه وحرّضت ب. ح. على ضربه للاقتصاص منه، فيما كان صديقه يصوّر الاعتداء.
التحقيق جارٍ بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت قوى الأمن."
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مقالات ذات صلة
أخبار لبنان
2025-09-18
جعجع: تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" يظهر عدم جدية القوى الأمنية في القيام بواجباتها
أخبار لبنان
2025-09-18
جعجع: تكرار الاعتداءات على قوات "اليونيفيل" يظهر عدم جدية القوى الأمنية في القيام بواجباتها
أمن وقضاء
2025-09-02
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2025-09-02
ضبط معمل لتعبئة الكحول المغشوش في كسروان وتوقيف أحد المتورطين بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
أمن وقضاء
2025-09-25
الجيش: ملاحقة مخلين بالأمن ومتورطين في الاتجار بالمخدرات وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من الأسلحة
أمن وقضاء
2025-09-06
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
أمن وقضاء
2025-09-06
توقيف أشخاص لقيامهم بأعمال التهريب وضبط معدات ومواد أولية تستخدم في تصنيع المخدرات
أمن وقضاء
02:40
نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
02:40
نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته
أمن وقضاء
02:38
أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص
أمن وقضاء
02:38
أمن الدولة: ختم مركزَي تجميل في النبطية بالشمع الأحمر لمزاولتهما العمل من دون ترخيص
أمن وقضاء
11:13
أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع
أمن وقضاء
11:13
أمن الدولة: توقيف مروّج عملات مزيفة في البقاع
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
أمن وقضاء
10:03
في بلدة المرج... ختم محلّيَن ومستودعات بالشمع الأحم وضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية
زوارنا يقرأون الآن
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
أخبار دولية
05:19
عملية انتحارية في إسلام أباد
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
أخبار لبنان
04:40
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”
أخبار لبنان
04:40
في مرفأ بيروت... تنفيذ السيناريو الأول من مناورة “Arz 2025”
آخر الأخبار
02:42
انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها
آخر الأخبار
02:42
انحسار حرائق سببتها الغارات على الجرمق والعيشية واستمرارها في الريحان وعرمتى لصعوبة الوصول لإطفائها
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
أخبار دولية
07:24
مصادر لرويترز: إسرائيل تطلب من الجيش اللبناني تكثيف البحث عن أسلحة حزب الله
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
أخبار دولية
05:34
مصدران لـ"رويترز": سوريا أحبطت مؤامرتين من تنظيم الدولة الإسلامية لاغتيال أحمد الشرع
خبر عاجل
15:40
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله
خبر عاجل
15:40
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله
