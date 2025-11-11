الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
26
o
البقاع
21
o
الجنوب
24
o
الشمال
24
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
26
o
متن
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
2025-11-11 | 06:00
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 7-11-2025، تعرض رجل لحادث صدم في محلة الرميلة، ما أدى إلى وفاته.
وأفادت بأنه في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، متوسط البنية، طول قامته حوالي 170 سنتم، شعره أسود، ذو لحية، وعسلي العينين. وقد تم وضع الجثة في براد مستشفى حمود.
لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
جثة
حادث صدم
الرميلة
التالي
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-10-27
تعميم أوصاف جثّة رجل ثمانيني يُدعى مصطفى عثمان "أبو أحمد"...
أمن وقضاء
2025-10-27
تعميم أوصاف جثّة رجل ثمانيني يُدعى مصطفى عثمان "أبو أحمد"...
0
أمن وقضاء
2025-09-21
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
أمن وقضاء
2025-09-21
قوى الأمن تعمّم صورة طفلة عُثِر عليها تائهة في محلة الطيونة
0
آخر الأخبار
2025-11-07
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الرميلة
آخر الأخبار
2025-11-07
التحكم المروري: قتيل نتيجة حادث صدم على أوتوستراد الرميلة
0
أمن وقضاء
2025-10-05
تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟
أمن وقضاء
2025-10-05
تعميم أوصاف جثّة رجل عُثر عليه في ساحل علما... هل من يعرف عنه شيئًا؟
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
06:39
اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا
أمن وقضاء
06:39
اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا
0
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
0
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
15:58
الدويهي: لبنان أمام امتحان الوقت وسلوك بري انقلابي... وهذا ما قاله عن التفاوض مع اسرائيل
أخبار لبنان
15:58
الدويهي: لبنان أمام امتحان الوقت وسلوك بري انقلابي... وهذا ما قاله عن التفاوض مع اسرائيل
0
منوعات
06:15
"كاد أن يبتلعها حوت أحدب ولكن"... لحظة مرعبة وتحول صادم في الأحداث (فيديو)
منوعات
06:15
"كاد أن يبتلعها حوت أحدب ولكن"... لحظة مرعبة وتحول صادم في الأحداث (فيديو)
0
آخر الأخبار
15:22
الدويهي لـ"عشرين_30": وزير المال الحالي يقوم بعمل معقول في ما خص العمل مع صندوق النقد ويجب الا نفوت الفرصة وعلينا حماية المشروع السياسي القائم على استعادة الدولة والخروج من المحاور والانتخابات النيابية المقبلة مفصلية
آخر الأخبار
15:22
الدويهي لـ"عشرين_30": وزير المال الحالي يقوم بعمل معقول في ما خص العمل مع صندوق النقد ويجب الا نفوت الفرصة وعلينا حماية المشروع السياسي القائم على استعادة الدولة والخروج من المحاور والانتخابات النيابية المقبلة مفصلية
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
تقارير نشرة الاخبار
13:44
زيارة تاريخية لأوّل رئيس سوري للبيت الأبيض
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
تقارير نشرة الاخبار
13:40
تحضيرات بيروت ماراتون لسباق السيدات مستمرة بالتعاون مع بلدية جونيه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
تقارير نشرة الاخبار
13:37
منصة "روبلوكس": محور تحذيراتٍ عالمية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
تقارير نشرة الاخبار
13:31
الوفد الأميركيّ يطالب بإقفال القرض الحسن وتشديد التدابير في المطار والمرفأ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المصارف: عدم الإعتراف بأنّ الأزمة نظامية يقوض ما بقي من القطاع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
تقارير نشرة الاخبار
13:29
القضاء جزء من قالب الحلوى
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
3
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
4
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
5
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
6
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
7
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
8
خبر عاجل
15:40
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله
خبر عاجل
15:40
وكيل وزارة الخزانة الأميركية لشؤون الإرهاب جون هيرلي: تشرفت بلقاء الرئيس سلام برفقة سيباستيان غوركا وإنّ الشعب اللبناني أمام فرصة تاريخية لرسم مستقبله بيده لكن تحقيق ذلك يبقى رهنًا بوقف التمويل الإيراني وإنهاء سيطرة حزب الله
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More