قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 7-11-2025، تعرض رجل لحادث صدم في محلة الرميلة، ما أدى إلى وفاته.



وأفادت بأنه في العقد الثالث من العمر، أسمر البشرة، متوسط البنية، طول قامته حوالي 170 سنتم، شعره أسود، ذو لحية، وعسلي العينين. وقد تم وضع الجثة في براد مستشفى حمود.



لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، طلبت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي من ذويه أو ممن يعرف عنه شيئاً، الاتصال بمخفر صيدا القديمة في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 721701-07، لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لاستلام الجثّة.