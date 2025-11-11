غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود: غيث سليمان الأحمد (مواليد عام 2010، سوري) الذي غادر بتاريخ 5-11-2025، منزل ذويه الكائن في محلة الكفور، الى جهة مجهولة، ولم يَعُد لغاية تاريخه.



لذلك، يرجى من الذين شاهدوه ولديهم أي معلومات عنه أو عن مكانه، الاتّصال بمخفر النبطية في وحدة الدرك الاقليمي على الرّقم: 531178-07، للإدلاء بما لديهم من معلومات.