انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوف: ر. خ. (مواليد عام 1978، لبناني) لإقدامه على تنفيذ عدد من عمليات الاحتيال التي طالت مواطنين عدّة، منتحلًا صفة نجل أحد القضاة، واستيلائه بطريقة احتيالية على تماثيل أثرية مصنوعة من العاج وبيعها لقاء مبالغ مالية، كما تبيّن أنّ بحقه ملاحقات قضائية عدّة بجرم الاحتيال.



لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي جونية، أو الاتصال على الرقم: 650014-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.