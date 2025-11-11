الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

أمن وقضاء
2025-11-11 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة القضاء، صورة الموقوف: ر. خ. (مواليد عام 1978، لبناني) لإقدامه على تنفيذ عدد من عمليات الاحتيال التي طالت مواطنين عدّة، منتحلًا صفة نجل أحد القضاة، واستيلائه بطريقة احتيالية على تماثيل أثرية مصنوعة من العاج وبيعها لقاء مبالغ مالية، كما تبيّن أنّ بحقه ملاحقات قضائية عدّة بجرم الاحتيال.

لذلك، طلبت هذه المديرية العامّة من الذين وقعوا ضحية أعمال مماثلة، وتعرّفوا إليه، الحضور إلى مركز مفرزة جونية في وحدة الشرطة القضائية الكائن في سراي جونية، أو الاتصال على الرقم: 650014-09، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

قوى الأمن

موقوف

الاحتيال

القضاة

LBCI التالي
اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-10-08

منتحل صفات رسمية… هل من وقع ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
02:40

نفّذ العديد من عمليات السرقة بطريقة احتيالية في مناطق جبل لبنان وشعبة المعلومات كشفت هويته وأوقفته

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-10

أمن الدولة يعمّم أرقام هواتف استعملها منتحل صفات رسمية في أعمال احتيالية

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-03

انتحل صفة موظف في الهيئة العليا للإغاثة... فوقع في قبضة أمن الدولة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
08:16

كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات

LBCI
أمن وقضاء
07:50

مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة

LBCI
أمن وقضاء
06:39

اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
08:18

الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية

LBCI
منوعات
06:15

"كاد أن يبتلعها حوت أحدب ولكن"... لحظة مرعبة وتحول صادم في الأحداث (فيديو)

LBCI
أخبار دولية
09:08

روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
06:48

الرئيس عون تابع من صوفيا مستجدات الحرائق... وهذا ما طلبه

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
07:33

موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار

LBCI
أخبار لبنان
06:48

المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول

LBCI
أخبار دولية
06:14

العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا

LBCI
أخبار لبنان
06:11

طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
03:18

اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد

LBCI
أخبار دولية
23:46

مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ

LBCI
أخبار دولية
16:23

ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
16:00

حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:47

إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:28

منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة

LBCI
أمن وقضاء
06:32

انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟

LBCI
أمن وقضاء
02:59

توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص

LBCI
اقتصاد
02:24

ارتفاع في أسعار المحروقات

LBCI
أخبار لبنان
01:01

مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران

LBCI
صحف اليوم
00:28

مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ

LBCI
أمن وقضاء
06:24

غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود

LBCI
أمن وقضاء
06:00

قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More