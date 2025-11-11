الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
24
o
البقاع
20
o
الجنوب
23
o
الشمال
23
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا
أمن وقضاء
2025-11-11 | 06:39
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
اجتماع أمني برئاسة الحجار: تشديد على مكافحة الجريمة والتهريب وضبط المخيمات والتحضير لزيارة البابا
ترأس وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبل ظهر اليوم في الوزارة، اجتماع مجلس الأمن الداخلي المركزي، بحضور النائب العام التمييزي، محافظي مدينة بيروت وجبل لبنان، المديرين العامين لقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة والدفاع المدني، إلى جانب ممثلين عن قيادة الجيش اللبناني وعدد من الضباط المعنيين.
خُصص الإجتماع لعرض الأوضاع الأمنية العامة في البلاد ومناقشتها.
وأكد الوزير الحجار "ضرورة تكثيف جهود الأجهزة الأمنية لحفظ الأمن والنظام ومكافحة الجريمة"، مشددا على "مواصلة العمل الميداني وتكثيف الدوريات وتعزيز الحضور الأمني في مختلف المناطق اللبنانية، إضافة إلى تعزيز الإجراءات المتخذة في مكافحة ترويج وتهريب المخدرات وضبط التهريب عند الحدود".
وطلب وزير الداخلية من "الأجهزة الأمنية متابعة هذه الملفات بحزم".
وتطرق المجتمعون إلى "الأوضاع الأمنية داخل المخيمات، لا سيما في مخيم شاتيلا والأحداث الأخيرة التي وقعت فيه من جرائم قتل وترويج للمخدرات"، مؤكدين "اتخاذ إجراءات صارمة لضبط الوضع داخلها".
واستمع المجلس إلى عرض مفصل من المدير العام للدفاع المدني عن "الإجراءات المتخذة لإخماد الحرائق التي اندلعت خلال اليومين الماضيين". وطلب الوزير الحجار من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إجراء تحقيقات فورية وجدية في الحرائق المشتبه بافتعالها، والعمل على توقيف الفاعلين وإحالتهم أمام القضاء المختص".
كما تم التداول في التدابير الأمنية المواكِبة لزيارة قداسة البابا للبنان نهاية الشهر الجاري، وطلب الوزير الحجار من المحافظين والأجهزة المعنية "وضع كل الإمكانات لإنجاح هذه الزيارة التاريخية".
وفي سياق تعزيز الحضور الأمني ودعم خطة الجيش اللبناني وإعادة انتشاره، ناقش المجلس موضوع "سحب عناصر المرافقة والحماية الإضافية العائدة للمديريتين العامتين لقوى الأمن الداخلي وأمن الدولة، والموضوعة بتصرف بعض الشخصيات والمراجع زيادة عما هو محدد في مرسوم حماية الشخصيات، وذلك ضمن مهلة شهرين من تاريخه، على أن تقوم المديرية العامة لأمن الدولة خلال هذه المهلة بإجراء تقييم أمني وإعداد دراسة بالشخصيات والمراجع التي يمكن الإبقاء على حماية معينة لها، لعرضها على المجلس واتخاذ القرار المناسب في شأنها".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
برئاسة
الحجار:
تشديد
مكافحة
الجريمة
والتهريب
المخيمات
والتحضير
لزيارة
البابا
التالي
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-09-10
الرئيس عون في اجتماع أمني: الحزم القضائي ضروري بمكافحة المخدرات والحجار يكشف ضبط 8 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للشحن إلى الخليج
أخبار لبنان
2025-09-10
الرئيس عون في اجتماع أمني: الحزم القضائي ضروري بمكافحة المخدرات والحجار يكشف ضبط 8 ملايين حبة كبتاغون كانت معدّة للشحن إلى الخليج
0
أخبار لبنان
2025-10-10
الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
أخبار لبنان
2025-10-10
الجيش نفذ سلسلة تدابير أمنية في البقاع والشمال لمكافحة الاتجار بالمخدرات وتوقيف المخلين بالأمن وضبط 260 كلغ من مادة السيلفيا
0
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
أخبار لبنان
2025-09-25
تعميم صورة مشتبه بهما بجرائم سرقة بطريقة احتيالية أوقفهما مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية
0
أخبار لبنان
2025-10-23
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
أخبار لبنان
2025-10-23
الراعي إستقبل السفير البابوي وشدد على أهمية زيارة البابا لاون المرتقبة الى لبنان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
أمن وقضاء
08:16
كمين لمفرزة استقصاء البقاع في رياق يسفر عن توقيف مطلوب للقضاء بجرائم خطف ومخدرات
0
أمن وقضاء
07:50
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
أمن وقضاء
07:50
مفرزة استقصاء بيروت تنفّذ سلسلة توقيفات تطال عددًا من المطلوبين بجرائم متنوّعة
0
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
0
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:18
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
أخبار لبنان
08:18
الكتائب: حزب الله أمعن عبر كتابه الأخير في التسلط على قرار الدولة اللبنانية
0
منوعات
06:15
"كاد أن يبتلعها حوت أحدب ولكن"... لحظة مرعبة وتحول صادم في الأحداث (فيديو)
منوعات
06:15
"كاد أن يبتلعها حوت أحدب ولكن"... لحظة مرعبة وتحول صادم في الأحداث (فيديو)
0
أخبار دولية
09:08
روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا
أخبار دولية
09:08
روسيا تندد بالضربات الأميركية على القوارب المشتبه بتهريبها المخدرات من فنزويلا
0
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون تابع من صوفيا مستجدات الحرائق... وهذا ما طلبه
أخبار لبنان
06:48
الرئيس عون تابع من صوفيا مستجدات الحرائق... وهذا ما طلبه
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
تقارير نشرة الاخبار
07:33
موجة من الحرائق تلف مناطق لبنانية من جزين الى إقليم الخروب وعكار
0
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
أخبار لبنان
06:48
المركز الكاثوليكي للإعلام: ترتيبات اللقاء المسكوني وبين الأديان مع البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء في 1 كانون الأول
0
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
أخبار دولية
06:14
العراقيون ينتخبون برلمانًا جديدًا
0
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
أخبار لبنان
06:11
طيران الشرق الأوسط: احتفال لمناسبة الذكرى الـ80 للتأسيس
0
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
تقارير نشرة الاخبار
03:18
اندلاع الحرائق في مناطق واسعة في جزين ومناطق أخرى: إليكم المشهد
0
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
أخبار دولية
23:46
مجلس الشيوخ الأميركيّ يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكوميّ
0
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
أخبار دولية
16:23
ترامب: أميركا تعمل مع إسرائيل لتحسين العلاقات مع سوريا
0
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
أخبار لبنان
16:00
حرائق في مناطق واسعة في جزين نتيجة الاعتداءات الاسرائيلية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
إسرائيل وسيناريوهات أصعب تجاه لبنان: منشآت طبية في الشمال وجهوزية الدفاعية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
حال الطقس
02:28
منخفض جوي يسيطر على لبنان: أمطار رعدية وثلوج وانخفاض ملحوظ بالحرارة
2
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
أمن وقضاء
06:32
انتحل صفة نجل أحد القضاة ونفّذ العديد من عمليات الاحتيال... هل وقعتم ضحية أعماله؟
3
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
أمن وقضاء
02:59
توقيف أحد المتورطين بعد انتشار فيديو يُظهر قيام شخصين بالاعتداء على شخص
4
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
اقتصاد
02:24
ارتفاع في أسعار المحروقات
5
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
أخبار لبنان
01:01
مشهد الحرائق يتوسع: غابة بكاسين تحت الخطر وفي عرمتى اتساع لرقعة النيران
6
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
صحف اليوم
00:28
مصادر تابعت لقاءات الوفد الأميركيّ لـ"النهار": معطيات دقيقة لدخول مبالغ ضخمة لبنان من دون المرور بالنظام المصرفيّ
7
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
أمن وقضاء
06:24
غادر منزل ذويه ولم يَعُد... قوى الأمن تعمّم صورة قاصر مفقود
8
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
أمن وقضاء
06:00
قوى الأمن تعمّم أوصاف جثة رجل تعرص لحادث صدم في محلة الرميلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More