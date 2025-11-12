بحوزتهما كميات كبيرة من الكبتاغون... أمن الدولة توقف شخصين بجرم ترويج المخدرات

في إطار الجهود المستمرّة التي تبذلها المديرية العامة لأمن الدولة لمكافحة آفة المخدرات والحدّ من انتشارها، تمكّنت دورية من المديرية الإقليمية في البقاع - مكتب زحلة، من توقيف السوريين (أ. ع.) و(م. ع.) بجرم ترويج المخدرات بين منطقتي زحلة وبرّ الياس.



وقد ضبط بحوزتهما كميات كبيرة من حبوب الكبتاغون، إضافةً إلى مواد مخدّرة أخرى كانت موضبة ومعدّة للترويج.



وقد أُجري المقتضى القانوني بحقّهما، بناءً لإشارة القضاء المختص.