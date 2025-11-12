الجيش نفى معلومات حول تقديم هبة مالية لضباط الجيش قبل إحالتهم على التقاعد

بعد تداول بعض المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي معلومات حول تقديم هبة مالية من إحدى الدول العربية إلى ضباط الجيش قبل إحالتهم على التقاعد، نفت قيادة الجيش هذه المعلومات نفيًا قاطعًا، مؤكدةً ضرورة التحلي بالمسؤولية، وتوخي الدقة في نشر أي خبر عن المؤسسة العسكرية، والعودة إلى بياناتها للحصول على المعلومات الدقيقة.