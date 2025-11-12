الأخبار
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
أمن وقضاء
2025-11-12 | 05:13
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجي مخدرات وتضبط بحوزتهم كميّة منها
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدّرة على متن دراجة آلية في محلة الشويفات - التيرو.
وبعد عملية رصد دقيقة، توجهت قوة من المفرزة إلى المكان المذكور حيث تم نصب كمين محكم وأثناء محاولة توقيف المشتبه به، أقدم على شهر مسدس حربي باتجاه عناصر الدورية، فتمت السيطرة عليه وتوقيفه، وتبيّن أنه يُدعى: ح. ف. (مواليد عام 1988، لبناني) بحسب أقواله.
وضُبط بحوزته: مسدس حربي مع 12 طلقة صالحة للاستعمال، جهاز لاسلكي، كمية من مادة حشيشة الكيف، حبوب مخدّرة، ظرف ترامال، هاتف خلوي ومبلغ مالي. كما تم ضبط الدراجة التي كان على متنها من نوع "Sweet" لون أبيض من دون لوحات، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.
وفي سياق متصل، وبناءً على معلومات عن قيام مجموعة من الأشخاص بترويج المخدرات في محلة الحدت، وهم من أصحاب السوابق بجرائم النشل والسلب، وبنتيجة المتابعة والرصد، نفّذت قوة من المفرزة عملية نوعية، أسفرت عن توقيف كل من:
- ح. د. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله على متن دراجة آلية نوع "Sweet" لون أزرق وضُبط بحوزته 16 كيساً شفافاً يحتوي كل منها على مادة حشيشة الكيف، ومبلغ مالي.
- و. ع. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله على متن دراجة آلية لون أسود وضُبط بحوزته 30 طبة صغيرة تحتوي على مواد مخدّرة، وهاتف خلوي، ومبلغ مالي.
- ح. س. (مواليد عام 2009، لبناني) بحسب أقواله على متن دراجة لون أسود وأبيض وضُبط بحوزته هاتف خلوي.
وبحسب بلاغ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، فقد سلّم الموقوفون مع المضبوطات إلى القطعات المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
مفرزة استقصاء جبل لبنان
مخدرات
توقيف
الجيش نفى معلومات حول تقديم هبة مالية لضباط الجيش قبل إحالتهم على التقاعد
السابق
