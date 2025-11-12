إعتصام للجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين

نفذت لجنة الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينين اعتصاماً امام المكتب الرئيسي للأنروا في بيروت، رفضاً وبحسب تعبيرهم لإهمال الإدارة لمطالب الشعب الفلسطيني في إيقاف النزيف في القطاع الصحي الذي يمس حياة المرضى، وللمطالبة بتحسين الظروف التعليمية في المدارس وتوقيف الدمج والاكتظاظ في الصفوف، ودعماً لإعادة تفعيل برنامج الشؤون الاجتماعية ومساعدات فلسطيني سوريا، واستكمال إعمار مخيم نهر البارد.