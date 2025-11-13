أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

#عاجل 🔸جيش الدفاع أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية إرهابية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان



أعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش أغار على مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان.وقال أدرعي عبر "إكس": "أغار الجيش الاسرائيلي في وقت سابق صباح اليوم وبتوجيه استخباري على مستودع أسلحة وبنية تحتية تقع تحت الأرض والذين استخدمهما حزب الله".وأضاف: "لقد وضعت البنى التحتية التي تم استهدافها بالقرب من السكان المدنيين بما يشكل دليلا اضافيا على استخدام حزب الله السخيف سكان لبنان دروعًا بشرية لأنشطة التنظيم داخل مرافق مدنية".ولفت الى أن طائرات حربية هاجمت بعد ذلك بنية تحتية اضافية لحزب الله في جنوب لبنان.