شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا

أمن وقضاء
2025-11-13 | 04:50
شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها أوقفت، بالجرم المشهود، سارق في مناطق عدّة من جبل لبنان.

وأوضحت أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:

– أ. أ. (مواليد 1997، لبناني الجنسية)

ولفتت الى أن إحدى دوريّات الشّعبة تمكنت بتاريخ 16-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في محلّة الزّلقا، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.

وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات سرقة عدّة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.

وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

المعلومات

مشتبها

بالجرم

المشهود

أثناء

محاولته

درّاجة

آليّة

الزّلقا

قوى الأمن: مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف شبكة لتسهيل أعمال الدّعارة وختم شقّتَين بالشّمع الأحمر
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
LBCI
أمن وقضاء
2025-09-15

روجا المواد الممنوعة في مناطق عدة من جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-10

قوى الأمن: شعبة المعلومات أوقفت مروّج مخدّرات بالجرم المشهود في محلة خلدة

LBCI
أمن وقضاء
2025-09-13

شعبة المعلومات توقف سارقي دراجات آلية في عدة مناطق في بيروت وجبل لبنان

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-30

شعبة المعلومات توقف مشتبهاً به بالتحرّش وتصوير الأطفال القاصرين في سن الفيل

LBCI
أمن وقضاء
09:18

أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

LBCI
أمن وقضاء
08:52

توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
06:28

قوى الأمن: مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف شبكة لتسهيل أعمال الدّعارة وختم شقّتَين بالشّمع الأحمر

LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-04

Miss Lebanon 2025 is live tonight at 8:30 p.m. on LBCI! Stream it on our app or website — and subscribe to VOD for more

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-10

الرئيس عون بعد لقائه نظيره البلغاري: وجّهنا وزيري خارجية لبنان وبلغاريا لإعداد مذكرة تفاهمٍ بين بلدينا تُجسّدُ عمق علاقاتنا الثنائية وتطابق رؤانا للقضايا المشتركة

LBCI
منوعات
2025-11-10

"ثوانٍ من الرعب"... موجة قاتلة تجرف العشرات في جزيرة إسبانية شهيرة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
08:10

الرئيس عون حضر راعياً المؤتمر الوطني "نحو استراتيجية وطنية للرياضة في لبنان"

LBCI
أخبار لبنان
08:08

الأمن العام نظم المرحلة التاسعة من خطة الحكومة المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين...

LBCI
أخبار لبنان
08:00

بري عرض مع لوجاندر للتطورات ووزير الاقتصاد وعربيد أطلعاه على التحضيرات لمؤتمر "بيروت 1"

LBCI
أخبار لبنان
03:53

الحجار: الأجهزة الأمنيّة تتولّى فرض السيطرة الميدانية على كل الأراضي اللبنانيّة... وتحرير أرض الجنوب أولويّة وطنيّة لا مساومة عليها

LBCI
أخبار لبنان
03:19

المرحلة التاسعة من خطة الحكومة للعودة المنظمة للنازحين السوريين بدأت... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
00:51

ترامب يوقّع مشروع قانون تمويل الحكومة منهيا أطول إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة

LBCI
أخبار دولية
00:37

روبيو: أميركا ستوقع بعض الاتفاقيات الجيدة مع السعودية الأسبوع المقبل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

القهوة: شكل جديد لدى الشباب وتجربة مختلفة في يومياتهم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

إلى المدراء: ممنوع الإتصال بالموظف خارج ساعات الدوام.. وإلّا!

LBCI
اقتصاد
03:05

معلومات للـLBCI: مصرف لبنان سيصدر تعميما يقضي بتنظيم E KYC لكل من يريد تحويل أموال داخل لبنان من ألف دولار وما فوق

LBCI
أخبار لبنان
12:43

أدرعي: روقوا ما زلتُ هنا وما زلت المتحدّثَ

LBCI
أمن وقضاء
00:41

أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان

LBCI
أمن وقضاء
07:46

مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:43

"الداخلية" و"الخارجية": 51,685 طلب تسجيل للانتخابات حتى الآن والمهلة تنتهي في 20 تشرين الثاني

LBCI
أخبار لبنان
16:00

الخير لـ"حوار المرحلة": بري وعون وسلام متفقون بشأن التفاوض مع إسرائيل..وأقول للرؤساء: لا تضعوا نقطة سوداء في عهدكم بالتمديد للمجلس

LBCI
حال الطقس
02:59

طقس الأيام المقبلة: امطار وثلوج وتدن كبير بدرجات الحرارة

LBCI
خبر عاجل
01:56

معلومات الـLBCI: السفير الأميركي الجديد ميشال عيسى يصل إلى لبنان الجمعة على أن يلتقي الرؤساء الثلاثة الإثنين ولا يحمل في هذا اللقاء الأوّل أيّ ردّ إسرائيلي بشأن ملفّ التفاوض مع لبنان

