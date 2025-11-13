شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا

أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها أوقفت، بالجرم المشهود، سارق في مناطق عدّة من جبل لبنان.وأوضحت أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:– أ. أ. (مواليد 1997، لبناني الجنسية)ولفتت الى أن إحدى دوريّات الشّعبة تمكنت بتاريخ 16-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في محلّة الزّلقا، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات سرقة عدّة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.