شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا
أمن وقضاء
2025-11-13 | 04:50
min
شعبة المعلومات توقف مشتبها به بالجرم المشهود أثناء محاولته سرقة درّاجة آليّة في الزّلقا
أعلنت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنها أوقفت، بالجرم المشهود، سارق في مناطق عدّة من جبل لبنان.
وأوضحت أنه بعد توافر معطيات لدى شعبة المعلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليّات سرقة في مناطق عدّة من جبل لبنان، تمكّنت الشّعبة من تحديد هويّته، ويُدعى:
– أ. أ. (مواليد 1997، لبناني الجنسية)
ولفتت الى أن إحدى دوريّات الشّعبة تمكنت بتاريخ 16-10-2025، وبعد رصدٍ ومراقبة دقيقة، من توقيفه بالجرم المشهود، أثناء محاولته سرقة دراجة آليّة في محلّة الزّلقا، وضبطت بحوزته أدوات تُستخدم في عمليّات السّرقة.
وأكدت أنه بالتّحقيق معه، اعترف بتنفيذ عمليّات سرقة عدّة في مناطق مختلفة من محافظة جبل لبنان.
وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
المعلومات
مشتبها
بالجرم
المشهود
أثناء
محاولته
درّاجة
آليّة
الزّلقا
التالي
قوى الأمن: مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب يوقف شبكة لتسهيل أعمال الدّعارة وختم شقّتَين بالشّمع الأحمر
أدرعي: هاجمنا مستودع أسلحة وبنية تحتية تحت الارض لحزب الله في جنوب لبنان
السابق
