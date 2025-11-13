الأخبار
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

أمن وقضاء
2025-11-13 | 08:52
توقيف شخصَين بجرم تزوير رخص سوق

تقدّم مواطن بتاريخ 06-11-2025، بادعاءٍ لدى مخفر حارة صيدا - فصيلة صيدا في وحدة الدرك الاقليمي، أفاد فيه بأنّه استحصل على رخصة سوق لبنانيّة مزورة من شخص يُدعى (أ. ط.) مقابل مبلغ 500 دولار أميركي، من دون أن يخضع لأي امتحان رسمي أو يحضر شخصياً لدى المراجع المختصّة.

وبناء عليه، تمّ استدعاء المدعو: أ. ط. (مواليد عام 1976، فلسطيني). وباستماعه، اعترف بأنّه كان يتقاضى مبالغ تتراوح بين 400 و500 دولار أميركي مقابل تأمين رخص سوق مزوّرة، وذلك بالاشتراك مع شخص آخر مقيم داخل مخيم عين الحلوة.

وبعد عملية رصد دقيقة، توصلت عناصر المخفر الى تحديد هويته، ويدعى: ي. م. (مواليد عام 1993، فلسطيني) حيث جرى استدراجه إلى خارج المخيم وتوقيفه. وخلال التحقيق معه، اعترف بإقدامه على تزوير 7 رخص سوق لبنانية مقابل مبالغ مالية. كما تبيّن أنّه مطلوب للقضاء بموجب خلاصة حكم بجرم محاولة قتل.

وتمّ استدعاء الأشخاص الذين وقعوا ضحية عمليات التزوير، ومصادرة كل الرخص المزوّرة.

والتحقيق مستمر بإشراف القضاء المختص، بحسب ما أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

توقيف

تزوير

رخص سوق

