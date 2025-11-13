الأخبار
أمن الدولة: تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات مخالِفين في الضاحية الجنوبية

أمن وقضاء
2025-11-13 | 09:18
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة، أن مديرية جبل لبنان الاقليمية نفذت وبمؤازرة من مديرية الاستعلام والعمليات الخاصة ومصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، كشفاً ميدانياً على المولدات الكهربائية الكائنة في مناطق الأوزاعي، حارة حريك، المريجة، والليلكي.

وأفادت بأنه خلال الكشف، تبيّن وجود مخالفات للتسعيرة المحددة من قبل وزارة الطاقة والمياه، وتمّ تنظيم محاضر ضبط بحق أصحاب المولدات المخالفين من قبل مندوبي وزارة الاقتصاد، وهم: (ع.ح. - ب.ز. - ع.ش. - ح.ب. - ر.ب. - ع.م.)، كما تمّ تنظيم محاضر عدلية بحقهم بناءً على إشارة النيابة العامة المالية.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

محاضر ضبط

مولدات

الضاحية الجنوبية

