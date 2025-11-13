مداهمة منزل في بيصور... وضبط كمية كبيرة من الأدوية المهربة (فيديو)

دهمت قوة من ضابطة صيدا - شعبة المكافحة البرية منزلا في بلدة بيصور قضاء جزين حيث عُثر بداخله على كمية كبيرة من الأدوية المهربة.



وتم ضبط البضاعة وإقتيدت مع صاحبها الى مركز الشعبة بغية إجراء المقتضى القانوني.