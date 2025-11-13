القاضي الحجار أمر بتوقيف رئيس مؤسسة "جاد" بشبهة نشر أخبار كاذبة

أعطى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار أمراً بتوقيف رئيس مؤسسة جاد - شبيبة ضد المخدرات جوزيف حواط بشبهة نشر أخبار كاذبة تزعم تورط قضاة وضباط بعملية اتجار بالسموم، وقبضهم رواتب شهرية من تجار المخدرات ووجود صور وتسجيلات لديه في هذا الخصوص، بحسب الوطالة الوطنية للإعلام.وجاء توقيف حواط بعد استجوابه امام قسم المباحث الجنائية حول المعلومات التي نشرها، واعترافه بأنه لا يملك أي مستند أو دليل أو تسجيلات وصور تثبت المزاعم المذكورة، ما دفع بالنائب العام التمييزي الى اتخاذ قرار توقيفه.