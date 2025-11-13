جرحى في حادث سير على أوتوستراد البوار

سقط جرحى في حادث سير وقع على أوتوستراد البوار باتجاه بيروت بين فان للركاب وعدد من السيارات، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.



وعلى الفور، حضرت عناصر الصليب الأحمر والدفاع المدني إلى المكان.



وتسبب الحادث بزحمة سير خانقة، وتعمل عناصر من مفرزة سير جونية في قوى الأمن الداخلي على تسهيل حركة المرور.