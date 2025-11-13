ضابطة صيدا - الجمركية ضبطت زيتا مغشوشا

أعلنت وزارة المالية أن قوة من ضابطة صيدا - الجمركية، شعبة المكافحة البرية، وبعد تعقب تمكنت، من توقيف فان محمل بكمية من زيت المغشوش، كناية عن زيوت نباتية ملونة معدة للبيع كزيت زيتون.



وقد إعترف ناقل البضاعة بمصدرها، وعليه تم مداهمة محلين ومستودع في منطقة داريا وتم ضبط المخالفة والبضائع المغشوشة، وختم المحلين والمستودع بالشمع الأحمر بناء لإشارة القضاء المختص.