الجيش الإسرائيلي: "إنفجار السيارة في تول لم يكن غارة بل ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة"

🔸في وقت سابق اليوم وردت تقارير لبنانية كاذبة عن غارة اسرائيلية في منطقة قرية تول بجنوب لبنان حيث وبعد فحص التقارير تبين ان انفجار السيارة ناتج عن محاولة فاشلة لحزب الله تهريب أسلحة.



🔸يواصل حزب الله انتهاك التفاهمات حيث يقوم عناصره بالتحرك بغطاء مدني ويعرض سكان لبنان للخطر pic.twitter.com/Su8VjpJddB — افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 13, 2025

