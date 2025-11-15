فصيلة زغرتا توقف شخصين: الأوّل زور لوحتَي تسجيل سيّارة والثاني بحوزته رخصة سوق عمومية مزوّرة

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم والمخالفات على اختلافها، وعلى جميع الأراضي اللبنانية.



-أوّلًا: توافرت معلومات حول قيام أحد الأشخاص بتزوير لوحتَي تسجيل سيّارة في محلّة مجدليا – زغرتا، خلافًا للمواصفات القانونية، وخلافًا لنظام تسجيلها وفق الأصول بحسب مصلحة تسجيل السيّارات والآليات.



بنتيجة المتابعة، توصّلت دورية من فصيلة زغرتا إلى معرفة هويّته، ويدعى م. ع. ع. (مواليد، 1976، لبناني) أوقف، وأجري المقتضى القانوني بحقّه، وضبطت لوحتا السيّارة المزوّرتان، بناء على إشارة القضاء المختصّ.



-ثانيًا: بتاريخ 14-11-2025 أوقفت دورية من مفرزة سير زغرتا المدعو أ. ش. ص. (مواليد 1995، لبناني) بجرم حيازة رخصة سوق عمومية مزوّرة.



وبالتحقيق معه في مخفر زغرتا، تبيّن أنّه يوجد بحقّه مذكّرات إلقاء قبض صادرة عن المحكمة العسكرية بجرم ترويج عملة مزوّرة، وخلاصة حكم من المحكمة العسكرية تقضي بحبسه 10 سنوات مع دفع غرامة مالية.



وتم توقيفه، وأودع مع المضبوطات القطعة المعنية، بناء على إشارة القضاء المختصّ.