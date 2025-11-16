الجيش: تمارين تدريبية في منطقة رأس مسقا

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي: "ستقوم وحدة من الجيش اعتباراً من 17 /11 /2025 ولغاية 18 /12 /2025 ضمناً، بإجراء تمارين تدريبية نهارية وليلية في منطقة رأس مسقا، تتخللها رمايات بالذخيرة الحية".

