تدابير سير الليلة على المسلك الغربي من أوتوستراد جبيل - نهر ابراهيم

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أن إحدى الشركات المتعهّدة ستباشر بتنفيذ أعمال تخطيط وتحديد المسلك الغربي من الأوتوستراد الممتدّ من جبيل باتجاه نهر ابراهيم، اعتبارا من الساعة 22،00 من مساء اليوم 17-11-2025 لغاية الساعة 05،00 من فجر يوم غد.



وأفادت بأنه سيتمّ تحويل السير على الطريق البحرية، طيلة فترة الأشغال.



لذلك، طلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور.