الدفاع المدني يخمد حريقًا في مبنى سكني في بلاط ويخلي السكان: 9 إصابات جراء تنشق الدخان

أمن وقضاء
2025-11-18 | 06:25
الدفاع المدني يخمد حريقًا في مبنى سكني في بلاط ويخلي السكان: 9 إصابات جراء تنشق الدخان

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني البيان أن "عند الساعة 7:50 من صباح اليوم، تدخّلت عناصر من الدفاع المدني لإخماد حريق اندلع داخل مبنى Majesty Villa Dorms السكني في بلدة بلاط، إثر اشتعال النيران في سيارة متوقفة داخل موقف السيارات.

وقد عملت العناصر على تطويق الحريق والسيطرة عليه بسرعة، ومنع امتداده إلى الطوابق العليا والسيارات الأخرى داخل الموقف، فيما تسرّب الدخان بكثافة إلى الشقق داخل المبنى، الأمر الذي استدعى إخلاء السكان وإنقاذ عدد منهم بواسطة السلالم، وإسعافهم ميدانيًا جرّاء تعرضهم لضيق نفس نتيجة تنشّق الدخان، وذلك بمساعدة جهات أخرى حضرت إلى المكان.

وتبيّن أنّ الحريق أدى أيضًا إلى اشتعال أسلاك كهربائية مجاورة داخل الموقف، ما ساهم في ازدياد كثافة الدخان قبل السيطرة عليه.

وقد تولّت العناصر إسعاف 4 إصابات ميدانيًا، ونقل اصابتين إلى المستشفى بواسطة الدفاع المدني، فيما تولّت جهات أخرى نقل 3 مصابين إضافيين للمعالجة".

