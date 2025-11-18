الأخبار
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجَي مخدرات بعد تبادل إطلاق نار في الشويفات
أمن وقضاء
2025-11-18 | 09:58
مشاهدات عالية
مفرزة استقصاء جبل لبنان توقف مروّجَي مخدرات بعد تبادل إطلاق نار في الشويفات
توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليميّ عن قيام أشخاص على متن دراجة آلية من نوع "لاندي صينيّ" لون أسود بترويج المخدرات في محلة الشويفات.
خلال الاستقصاءات والمتابعة الحثيثة، وأثناء اقتراب الدورية من الدراجة، أطلق عدد من الكشافين الذين كانوا على متن سيارة مجهولة المواصفات وبعض الدراجات الأخرى، النار على عناصر، محاولين منع الدورية من توقيف سائق الدراجة ومرافقه.
نتيجة ذلك، ردّت الدورية على مصدر النيران، وأصيب كل من السائق ومرافقه، ونُقلا إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وهما كل من:
– ر. د. (مواليد 2000، سوريّ) حسب أقواله
– م. ع. (مواليد 2008، سوريّ) حسب أقواله.
وتبيّن أنّ الأوّل مطلوب للقضاء بموجب مذكرة توقيف بجرم سرقة.
وضُبطت الدراجة والكمية المضبوطة من المواد المخدرة المختلفة الأنواع والأحجام، المعدة للترويج والتوزيع، بينما فر مطلقو النار الباقون إلى جهة مجهولة.
وعُثر بحوزتهما على:
5 أكياس كبيرة بحجم كف اليد من حشيشة الكيف موضبة بأكياس نايلون شفافة
13 كيسًا صغيرًا من حشيشة الكيف موضبة بأكياس نايلون شفافة
4 طبات كبيرة "دولفين" تحتوي على مادة بيضاء مخدرة مغلفة بكيس شفاف
58 طبة صغيرة الحجم تحتوي على مادة بيضاء مخدرة مغلفة بكيس شفاف
مبلغ مالي
دراجة آلية نوع “لاندي” لون أسود
أودع الموقوفان مع المضبوطات لدى القطعة المعنية لإجراء المقتضى القانوني بحقهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.
